Взрыв произошел в жилом доме в Камне-на-Оби

Новости 20.02.2019 14:15 223

Вчера, 19 февраля, в жилом доме в Камне-на-Оби взорвался металлический котел отопления. В доме выбиты окна, разрушены межкомнатные перегородки, уничтожена кирпичная печь, сообщили «Каменские известия».

Соседи отметили, что громкий хлопок было слышно на всю улицу. Спасатели, прибывшие на место взрыва, возгорания не обнаружили.

В Каменской пожарно-спасательной части рассказали, что хозяин дома долгое время находился на лечении в больнице. Вернувшись домой, он решил протопить печь, но трубы в его отсутствие перемерзли, что и послужило причиной взрыва. Телесных повреждений хозяин жилища не получил, но до сих пор находится в шоковом состоянии.

В настоящее время решается вопрос о временном размещении мужчины, так как дом не пригоден для проживания.