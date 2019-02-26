Водитель иномарки сбил трёх дорожников в Барнауле, погиб человек

Новости 20.02.2019 12:40 562

Сегодня, 20 февраля, на Павловском тракте перед перекрёстком на Новомихайловское кладбище в Барнауле произошло серьезное ДТП. Один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Утром на 19 км Павловского тракта в сторону села Новомихайловка автомобиль Renualt под управлением мужчины наехал на троих дорожных рабочих, а затем врезался в другой автомобиль.

В результате аварии мужчина 1956 года рождения скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия. Одному из пострадавших медицинская помощь оказана на месте аварии, другому дорожному рабочему понадобилась госпитализация.