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Водитель иномарки сбил трёх дорожников в Барнауле, погиб человек

Новости
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Сегодня, 20 февраля, на Павловском тракте перед перекрёстком на Новомихайловское кладбище в Барнауле произошло серьезное ДТП. Один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. 

Утром на 19 км Павловского тракта в сторону села Новомихайловка автомобиль Renualt под управлением мужчины наехал на троих дорожных рабочих, а затем врезался в другой автомобиль.

В результате аварии мужчина 1956 года рождения скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия. Одному из пострадавших медицинская помощь оказана на месте аварии, другому дорожному рабочему понадобилась госпитализация.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Барнаул 22

#Барнаул #Происшествия