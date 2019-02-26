Силовики освободили еще 30 человек из реабилитационных центров Новокузнецка

Новости 20.02.2019 13:50 206

В Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела по факту незаконного удержания людей в реабилитационных центрах Новокузнецка. Возбуждены еще два уголовных дела. Силовики освободили 30 человек, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Правоохранители освободили 50 человек из реабилитационных центров в Новокузнецке Новости 27.01.2019 9:50 Среди освобожденных шестеро подростков от 15 до 17 лет 723

Информация о незаконном удержании людей в реабилитационном центре поступила в правоохранительные органы. В ходе проведенной спецоперации в конце января этого года из четырех реабилитационных центров Новокузнецка освобождено порядка 50 человек, в том числе шесть подростков в возрасте от 15 до 17 лет. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования поступила информация, что еще в двух аналогичных центрах удерживаются пациенты. Следователи с привлечением силовых подразделений ОМОН Управления Росгвардии и УФСБ провели обыски в данных заведениях. Так, из центров освобождено еще 30 человек.

Из реабилитационных учреждений изъяты специальная литература, компьютеры, бланки заявлений о добровольном содержании пациентов, расписки о пожертвованиях. Освобожденные рассказали, что писали данные заявления под давлением и угрозой лишения пищи, сна.

Установлено, что каждый центр возглавлял руководитель, у которого было два-три помощника-служителя, у пациентов отбирались мобильные телефоны и паспорта. Сумма якобы добровольных пожертвований составляла от 1,5 до 10 тыс. рублей. Лечение не осуществлялось, пациентов заставляли проходить обязательное религиозное обучение. По изъятым документам, предметам назначены экспертизы, в том числе на наличие признаков экстремизма.

Подозреваемыми по делу проходят пять руководителей реабилитационных центров, роль остальных служителей устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.