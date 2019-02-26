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Ученые АлтГТУ запатентовали способ переработки бетонного лома

Новости
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Команда разработчиков Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова запатентовала способ переработки бетонного лома. Авторы изобретения – заведующий кафедрой строительных материалов, д.т.н., профессор Геннадий Овчаренко, ассистент кафедры Артем Викторов и магистрат кафедры Дмитрий Назаров.

Изобретение относится к области строительства и производства строительных материалов и может быть использовано при производстве кирпича, тротуарной плитки и других мелкоштучных изделий, устройстве оснований, в том числе оснований дорог.

Способ предполагает особое дробление бетонного лома, его увлажнение и добавление сырьевого материала.  По словам ученых АлтГТУ, применение предлагаемого способа переработки бетонного лома для получения строительного материала позволяет повысить прочность получаемого прессованного строительного материала и организовать экономичную масштабную переработку отходов в виде бетонного лома в полезные продукты.

Автор: Политсиб.ру

#АлтГТУ