Алтайские спасатели взяли на контроль подтопление вблизи четырех сел

Новости 20.02.2019 12:05 286

В Республике Алтай в Чемальском и Онгудайском районах на малых реках наблюдается образование наледей и выход воды за пределы русла. Наледевая обстановка находится на контроле администраций районов и регионального управления МЧС, сообщается в пресс-службе ведомства.

По словам спасателей, образование наледей на малых реках в зимний период характерно для региона. Если своевременно принять меры, угрозы подтопления населенных пунктов не будет.

Администрации районов задействовали технику для рубки во льду водоотводных каналов.