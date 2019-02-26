Алтайские спасатели взяли на контроль подтопление вблизи четырех сел
В Республике Алтай в Чемальском и Онгудайском районах на малых реках наблюдается образование наледей и выход воды за пределы русла. Наледевая обстановка находится на контроле администраций районов и регионального управления МЧС, сообщается в пресс-службе ведомства.
По словам спасателей, образование наледей на малых реках в зимний период характерно для региона. Если своевременно принять меры, угрозы подтопления населенных пунктов не будет.
Администрации районов задействовали технику для рубки во льду водоотводных каналов.
- В Онгудайском районе селе Нижняя Талда водами реки Талдушка происходит подтопление местности близ села Нижняя Талда. Подтоплено два мостовых перехода по улице Талду. Прорублен и ежедневно расчищается водоотводной канал 273 метра, осуществляется мониторинг обстановки.
- В Онгудайском районе селе Инегень на реке Верхний Инегень в результате образования наледи подтоплено несколько огородных участков. Проводены работы по прорубке 200 метров канала с привлечением техники ООО «СтройКомАлтай».
- В Онгудайском районе селе Озерном поднялся уровень наледевых вод в озере Теньгинском, существует угроза подтопления моста, расположенного выше села и хозпостроек личных подсобных хозяйств. Проводятся работы по расчистке водоотводного русла в районе моста.
- В Чемальском районе в селе Куюс на реке Куба образовалась наледь. Проводятся работы по возведению водоотводных каналов. Подтопленных жилых домов нет. Осуществляется ежедневный мониторинг и прочистка водоотводного канала.