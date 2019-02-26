О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Рвутся трубы...
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Рвутся трубы...

Экс-глава Хакасии Виктор Зимин займет руководящую должность в «РЖД»

Новости
244
0

Бывший глава Республики Хакасия Виктор Зимин займет должность заместителя генерального директора ОАО «Российские железные дороги». Решение о кадровом назначении было принято 19 февраля на совете директоров компании, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Осенью прошлого года сообщалось, что Зимин принял предложение занять пост замглавы «РЖД», курирующего развитие «восточного полигона».

Экс-глава Хакасии Виктор Зимин займет руководящий пост в РЖД

Экс-глава Хакасии Виктор Зимин займет руководящий пост в РЖД

Новости

Зимин будет развивать Транссиб, о чем и мечтал всегда.

269

Напомним, Виктор Зимин занимал пост главы Хакасии с 2009 года. На выборах в сентябре 2018 года он получил 32,4% голосов, уступив коммунисту Валентину Коновалову, отказался от дальнейшего участия в выборах и ушел в отставку.

Автор: Политсиб.ру

Фото: shans.online

#Хакасия #Сибирь #Виктор Зимин