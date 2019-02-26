Экс-глава Хакасии Виктор Зимин займет руководящую должность в «РЖД»

Новости 20.02.2019 11:45 244

Бывший глава Республики Хакасия Виктор Зимин займет должность заместителя генерального директора ОАО «Российские железные дороги». Решение о кадровом назначении было принято 19 февраля на совете директоров компании, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Осенью прошлого года сообщалось, что Зимин принял предложение занять пост замглавы «РЖД», курирующего развитие «восточного полигона».

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Напомним, Виктор Зимин занимал пост главы Хакасии с 2009 года. На выборах в сентябре 2018 года он получил 32,4% голосов, уступив коммунисту Валентину Коновалову, отказался от дальнейшего участия в выборах и ушел в отставку.