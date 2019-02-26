В новосибирской клинике Мешалкина прошли обыски, задержан замдиретора

Новости 20.02.2019 11:00 486

В Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина прошли обыски. По данным телеграм-канала «Сибиряк» заместитель директора подозревается в крупных хищениях. По предварительным данным ущерб от махинаций может превысить 1,3 млрд рублей.

Оперативные действия в центре начались утром 20 февраля. Источник «Тайги.Инфо» в медучреждении назвал это «обычной проверкой».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области оперативно получить комментарий не удалось. В апреле 2018 года областное управление МВД сообщило возбудило уголовное из-за махинаций с закупками клиники.

«Тайга. Инфо» отметила, что клинику Мешалкина возглавляет Александр Караськов, который был первым номером списка «Единой России» на выборах в новосибирское заксобрание в 2015 году. Депутат является зампредседателя комитета по соцполитике.

Кроме того, московское ООО «БСМП» («Бесперебойные Медпоставки»), которые принадлежат полному тезке экс-депутата заксобрания Юрию Зозуле, по версии ФАС, оказалось замешано в крупном картельном сговоре при поставке медикаментов в Новосибирской области. Предполагается, что участники картеля получили на около 10 млрд рублей. Среди основных заказчиков оказались клиника Мешалкина и Красноярский центр сердечно-сосудистой хирургии.