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Два сотрудника «Почты России» осуждены в Алтайском крае за присвоение пенсий

Новости
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Приговором Третьяковского районного суда Алтайского края осуждены почтальон и начальник отделения почтовой связи филиала государственного унитарного предприятия «Почта России». Осужденные присвоили около 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Начальница отделения почтовой связи филиала «Почты России», используя свое служебное положение, при пособничестве почтальона в апреле 2018 года похитила деньги, предназначенные для выплаты пенсий населению в сумме 295 тыс. 800 рублей. 

Преступление было раскрыто органами следствия. Начальницу филиала приговорили к трем годам лишения свободы, условно с испытательным сроком три года, этим же приговором почтальону назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Автор: Политсиб.ру

#Алтайский край #Пенсии #Почта России