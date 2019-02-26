Два сотрудника «Почты России» осуждены в Алтайском крае за присвоение пенсий

Новости 20.02.2019 10:40 207

Приговором Третьяковского районного суда Алтайского края осуждены почтальон и начальник отделения почтовой связи филиала государственного унитарного предприятия «Почта России». Осужденные присвоили около 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Начальница отделения почтовой связи филиала «Почты России», используя свое служебное положение, при пособничестве почтальона в апреле 2018 года похитила деньги, предназначенные для выплаты пенсий населению в сумме 295 тыс. 800 рублей.

Преступление было раскрыто органами следствия. Начальницу филиала приговорили к трем годам лишения свободы, условно с испытательным сроком три года, этим же приговором почтальону назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.