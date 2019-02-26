Несколько многоэтажек Бийска на полдня останутся без света и тепла

Новости 20.02.2019 10:10 211

20 февраля в Бийске с 9 до 15 часов из-за ремонтных работ отключат теплоснабжение в нескольких многоэтажных домах, сообщает управление ГОЧС и ПБ администрации города. Кроме того, информирует служба, в городе продолжатся плановые ремонтные и монтажные работы на объектах электросети.

Отключение теплоснабжения заявлено в домах по адресам: ул. Мухачева, 250, 250/1, 250/2, 252, 254, 256, 256/1, 258, 262, 264, 266.

С 10 до 16 часов также в связи с ремонтными работами будет отключена теплосеть на жилые дома по адресам: ул. Чайковского, 27, 27/1, 27/2, 35, 37, 39.

Отключения электроэнергии пройдут по адресам:

с 10.00 до 16.00 - ул. Квартальная; 2-я Квартальная; Цесовская, 60-90; Красноармейская, 233-249;

с 9.00 до 11.00 - ул. Каховская, 157-189;

с 14.00 до 16.00 - ул. Гора Больничного Взвоза, 15-75; Волочаевская, 34-40;

с 9.00 до 16.00 - по ул. Лобачевского, 4-43; Онежская, 20-91; 2-я Лобачевского, 1-9, 4-22; Социалистическая, 152-160; Саратовская, 26-81; Иртышская, 2-59; Воронежская, 71-77; Загородная, 18-39; Опорная, 35-91, Калинина, 130;

с 19 по 22 февраля с 9.00 до 16.15 - в пос. Новый на ул. Пригородной, Урожайной, в клубе и котельной № 38.