Нерасторопность УК в Барнауле едва не стала причиной снежной трагедии

Новости 20.02.2019 9:44 352

Вчера, 19 февраля, с крыши дома на Сиреневой,30 в Барнауле упала «снежная лавина». На видео, опубликованном в паблике «Барнаул 22», видно, что в результате схода снега чуть не пострадала девушка с ребенком.

По словам очевидцев, девушка успела остановиться прежде, чем «лавина» упала.

«Спасибо нашей УК «Забота» за беспокойство. Представители УК написали в общедомовом чате: «Никто не погиб», - рассказал автор поста.

Напомним, глава города Сергей Дугин в связи с потеплением дал поручение усилить работу по благоустройству. Комитету жилищно-коммунального хозяйства города совместно с администрациями районов поручено продолжить проведение рейдов по очистке кровель от снега и наледи. Если будут обнаружены правонарушения, в отношении руководителей управляющих компаний будут составляться протоколы. Это грозит наложением административного штрафа: для должностных лиц - в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; юридических лиц - от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.