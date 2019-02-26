Бийчане обеспокоены появлением сов в городе

Новости 20.02.2019 8:10 231

Обеспокоенные читатели сообщили «Бийскому рабочему», что в Бийске стали все чаще замечать сов. Накануне в редакцию прислали снимок большой совы, которая сидит на проводах в городской местности. Ей оказалась ночная птица неясыть.

По словам кандидата биологических наук, доцента АГГПУ им. В.М. Шукшина Сергея Важова, ситуация с появлением сов в городе считается нормальной.

«Подобные случаи не раз описаны в научной литературе. Сов замечают во многих городах: Горно-Алтайске, Барнауле, не исключение и Бийск. В основном пернатых замечают зимой, в холода им требуется больше пищи. А мелкие грызуны - главный корм сов - уходят глубоко под снег. Птице становится нелегко доставать мышей, и поэтому она отправляется в город добывать себе пропитание. Тут пернатые хищники, скорее всего, находят себе добычу в виде крыс вблизи свалок, мусорных контейнеров, также они охотятся на голубей и мелких птиц. Поэтому участившиеся в последнее время случаи появления сов в городских окрестностях связаны, прежде всего, с недавними морозами и нехваткой пропитания», - рассказал ученый-биолог.

Ранее неясытей заметили в заказнике «Лебединый» в Советском районе. Фотограф за 50 минут запечатлел семь пернатых хищников.