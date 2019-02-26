Прокуратура Барнаула официально извинилась перед Марией Мотузной

Новости 20.02.2019 8:36 326

19 февраля Мария Мотузная, ранее обвиняемая по «экстремистской» статье Уголовного кодекса, получила официальное извинение от прокуратуры Индустриального района Барнаула. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях.

В документе, подписанном заместителем прокурора района, сказано о том, что привлечение к уголовной ответственности было необоснованным.

В случае, если об избрании меры пресечения, предъявлении обвинения и иных примененных к вам незаконных действиях были опубликованы в печати, распространены по радио, телевидению или иных средствах массовой информации, вы вправе требовать от соответствующего средства массовой информации сделать сообщение о реабилитации", - говорится в документе.

Напомним, Марию Мотузную из-за мемов в соцсети обвиняли в экстремизме по статье 282 УК РФ и оскорблении чувств верующих по статье 148 УК РФ. Уголовное преследование было прекращено в связи с декриминализацией "экстремистской" статьи. Что касается ст. 148 УК РФ, здесь истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

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Добавим, осенью Мария Мотузная сбежала из России на Украину. Тогда ее поступок вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей. Впрочем, как призналась сама «диссидентка», если бы и не случилось уголовного преследования, ее дальнейшая жизнь все равно не была бы связана с Россией: "Я в любом случае не сидела бы в Барнауле. Но я имела бы возможность приезжать домой и видеть родных... Мой отъезд — это не прихоть. И в Россию я, к сожалению, не вернусь. Пока в ней не произойдут необходимые для этого изменения".

Пробыв в Киеве несколько недель, Мотузная попросила у своих подписчиков в Twitter "скинуться" ей на билет в Европу. Быстро набрав необходимую сумму, в последний момент девушка передумала. Поздее Мотузная все же перебралась в Вильнюс.