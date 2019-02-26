Обвиняемый по делу парка «Изумрудный» проигнорировал суд

Новости 20.02.2019 7:50 544

19 февраля в Октябрьском районном суде прошло второе заседание по делу парка «Изумрудный». Обвиняемый, директор компании-арендатора "Лидер" Владимир Фишер, на процесс не пришел, сообщают «Наши новости».

О том, что в отношении бывшего арендатора парка заведено уголовное дело, стало известно 25 января. Ему инкриминировали незаконную вырубку деревьев в особо крупном размере. 7 февраля прошло первое заседание по этому делу, а расследование полиции началось в конце 2017-го.

По версии правоохранителей, городские власти разрешили арендатору снести чуть более сотни аварийных деревьев. Обвинитель утверждает, что в бывшем парке Меланжевого комбината ООО «Лидер» получил разрешение на вырубку 107 берёз и клёнов. В действительности, утверждает прокуратура, было вырублено более 500 деревьев – вязов, лип и яблонь. Ущерб городу был оценён в 15 млн рублей.

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Потерпевшая сторона – администрация Барнаула – на заседание также не явилась. Допросы свидетелей суд планирует начать не ранее, чем в апреле. Новое заседание по делу парка «Изумрудный» назначено на 26 февраля.

К слову, бывший арендатор парка Владимир Фишер свою вину отрицает. Он настаивает на том, что на вырубку каждого дерева получил разрешение. Если суд докажет вину Фишера, с него могут взыскать штраф от пятисот тысяч рублей или, в крайнем случае, заключить под стражу.

Напомним, что арендатор парка «Изумрудный» ООО «Лидер» расторг договор с Минимущества 30 октября 2018 года. Фишер был представлен общественности администрацией города в 2017 году, дав несколько комментариев в подконтрольной мэрии телепередаче «На первом плане. Барнаул».

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Фишер, по мнению барнаульцев, оставил территорию в том же неухоженном виде, в каком она и была, однако вел «санитарные» вырубки, своим масштабом вызвавшие возмущение неравнодушных горожан. И сейчас, в 2019 году, инициативные барнаульцы уже обсуждают проект «народного парка» и собирают подписи под заявлением в администрацию Барнаула с просьбой разрешить им самостоятельно высаживать деревья на территории заброшенного места отдыха.