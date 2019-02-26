Резерв без гарантий, или откуда берутся чиновники в Алтайском крае?

Новости 20.02.2019 7:09 542

На прошлой неделе в Алтайском крае на должность «политического» вице-губернатора был приглашен очередной «варяг». Как и предполагалось, никто из доморощенных чиновников не занял данное кресло. В этой связи «Политсибру» решил обратиться к региональному кадровому резерву, чтобы проверить, насколько край способен самостоятельно закрыть потребность в управленцах различного ранга.

Резерв управленческих кадров готовят для своевременного замещения должностей, а также расстановки в системе государственного и муниципального управления. Впервые подобный список появился в Алтайском крае в 2009 году. Сам же кадровый резерв сформировали еще в 2007 году. Изначально оговаривалось, что отбор претендентов на должность проходит на конкурсной основе. Окончательное решение всегда остается за конкурсной комиссией.

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По состоянию на 31 декабря 2018 года общая численность кадрового резерва Алтайского края составляла 715 человек. Группы должностей гражданской службы в регионе поделены на высшую, главную и ведущую. При этом стоит понимать, что "перешагнуть" через несколько ступеней и получить должность, относящуюся к более высокой группе, невозможно.

Показательно, что из 715 человек всего лишь 5 могут претендовать на замещение вакантных должностей высшей группы. По сути, речь идет о чиновниках в ранге министров, замминистров, а также вице-губернаторов. При этом в резерве у администрации губернатора и правительства Алтайского края состоит 3 человека, у Минсельхоза - 2, остальные ведомства в данной категории не представлены. То есть в теории рассчитывать на местные кадры им не приходится.

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Далее, 275 человек из резерва вправе претендовать на должности т.н. главной группы. Здесь распределение кадров куда более равномерное. Наиболее укомплектовано смотрятся Управление юстиции Алтайского края (47 человек), Минэкономики (36) и Минприроды (28), а также инспекция по контролю в области градостроительной деятельности (28). Самые скромные позиции по этой группе должностей – у крайизбиркома (1), управления ветеринарии (2), Минкультуры (2), управделами губернатора и правительства (3).

Бросается в глаза, что вовсе не обладает кадровым резервом ни по одной из групп должностей Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Переходим к последней группе должностей (ведущей), куда входит 435 человек. Наибольший запас прочности здесь у Управления юстиции (65), Минэкономики (60), Минприроды (44). Куда меньшую работу с кадрами ведут Минкультуры (1), управделами губернатора (2), Минобразования (3 человека), Минпром (3), Управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям (3). Особняком стоит Управление ветеринарии: по данной группе должностей кадровый резерв у ведомства Владимира Самодурова отсутствует.

Если оценивать в целом работу с кадровым резервом среди министерств и управлений, входящих в состав регионального правительства, картина представляется весьма неоднородной. Лидеры здесь все те же – Управление юстиции (112), Минэкономики (96) и Минприроды (72). Аутсайдеры – Управление ветеринарии (2), Минкультуры (3), управделами губернатора и правительства (5), крайизбирком (7), Минпром (7).

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Вернемся к вопросу о том, насколько подвижна эта «очередь». Здесь достаточно посмотреть, сколько гражданских служащих из резерва смогли занять то или иное кресло по итогам прошлого года. Речи идет всего лишь о 27 чиновниках. Кстати, получив повышение, все они были исключены из списка. Если сравнить это с общим числом находящихся в резерве, то «счастливый билет» вытянули всего лишь около 3% потенциальных соискателей. Если же к этому факту добавить то, что состоять в резерве можно не более 3-х лет, возникает и другой очевидный вывод – во многом эта система носит формализованный характер.

Интересно, что при наличии вакансии и отсутствии в кадровом резерве лиц для ее замещения, наниматель обращается в департамент по вопросам госслужбы и кадров с просьбой подобрать ему сотрудника. В 2018 году поступило 7 письменных запросов от органов исполнительной власти региона. Запрашивалась информация о лицах, состоящих в кадровом резерве Алтайского края, для того, чтобы закрыть 10 вакантных должностей. В отношении трех кандидатов было принято положительное решение.

…Наверное, самый ожидаемый список – с фамилиями конретных чиновников для каждой из групп должностей пока в общем доступе отсутствует. Как заверил «Политсибру» консультант департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров Олег Глушков, полная информация появится на офсайте региона в следующем квартале. Добавим, наличие фамилии в списке не означает, что эти люди наверняка займут соответствующую должность. Список носит рекомендательный характер. Нередки случаи, когда человек стоял в резерве на одну должность, а его переводили на другую, сопоставимую по отраслевому принципу.

В следующий раз «Политсибру» подробно расскажет о текущих конкурсах по замещению должностей в профильных министерствах, формальным требованиям к кандидатам, критериям отбора и т. д.