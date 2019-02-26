СМИ: Владимир Путин в очередной раз отдохнул на Алтае

Новости 19.02.2019 17:48 297

Президент России Владимир Путин провел минувшие выходные в Горном Алтае, рассказал источник «Новостей Горного Алтая». Примечательно, что вечером 16 февраля в Горно-Алтайск прибыл самолет Ан-148 специального летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства.

По словам источника, это был неофициальный, частный визит в «Алтайское подворье», которое расположено в Онгудайском районе на слиянии рек Катунь и Урсул.

Завтра, 20 февраля, Владимир Путин выступит с ежегодным посланием перед Федеральным Собранием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что «подготовка президента к посланию вошла в заключительную стадию».

Владимир Путин регулярно бывает на Алтае. В 2015 году гостем президента стал бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони. Они несколько дней отдыхали в вышеназванном комплексе, совершали пешие, конные и вертолетные прогулки, рыбачили, готовили на костре и т.д.