В Новосибирске спецназ штурмовал квартиру с наркотиками

Новости 19.02.2019 19:15 311

Новосибирские полицейские раскрыли деятельность преступной группы. По данным полиции, 45-летняя мать и 22-летний сын продавали синтетические наркотики в городе Новосибирске. Семья была задержана при участии отряда спецназа «Гром» и сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Мать переписывалась с клиентами, фасовала и хранила запрещённые вещества. Сын исполнял роль курьера, который доставлял наркотики в тайники-закладки. Преступников задерживали одновременно в разных местах: мать находилась в своей квартире в Дзержинском районе, сын был остановлен сотрудниками полиции на улице Есенина. В квартире оперативники обнаружили 930 граммов приготовленного к сбыту мефедрона. У сына при досмотре изъяли три пакетика с этим же веществом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Мать и сын заключены под стражу. Они могут получить наказание в виде лишения свободы до 20 лет и штраф до миллиона рублей.