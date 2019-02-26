Цены на новостройки в Алтайском крае выросли более чем на 11%

Новости 19.02.2019 18:50 329

В Алтайском крае средняя стоимость квадратного метра в новостройках за год увеличилась на 11,08% и достигла 42 тыс. 693 рублей. Такие выводы сделали эксперты «Авито Недвижимость», проанализировав рынок первичной недвижимости в России.

Алтайский край – не единственный сибирский регион, где увеличилась стоимость. Так, в Кемеровской области рост составил 10,19%, средняя стоимость квадратного метра – чуть больше 35 тыс. рублей. В Красноярском крае, Омской и Новосибирской областях рост цен не превысил уровень 5%.

«Активность покупателей и продавцов возросла: первые опасались, что на фоне законодательных изменений условия покупки новостроек ухудшатся, а ипотека подорожает, вторые стремились реализовать жилье по старым правилам, не дожидаясь правовых нововведений на рынке», - отметил управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

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По итогам января 2019 года, рост цен продолжается. В целом по стране, стоимость квадратного метра в сравнении с январем 2017 года увеличилась на 10% до 54 904 рублей.