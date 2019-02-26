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В Барнауле возбудили четыре административных материала после проверки загрязнения воздуха

Новости
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Сегодня 19 февраля, специалисты отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула при поддержке отдела технического надзора городской Госавтоинспекции проверили соблюдение экологических и технических норм эксплуатации автобусов. В рамках проверки были выявлены четыре нарушения, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проверка проводилась в рамках акции «Чистый воздух», которая направлена на снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду. За эксплуатацию транспорта с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах возбуждено четыре административных материала.  

Кроме того, 20 февраля эко-волонтеры проведут среди автомобилистов информационные мероприятия. На пяти площадках автовладельцам расскажут о состоянии атмосферного воздуха на территории города и влиянии выхлопных газов, отходящих от автотранспорта, на загрязнение воздуха.

Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Барнаул #Экология #Транспорт