В Барнауле возбудили четыре административных материала после проверки загрязнения воздуха

Новости 19.02.2019 18:15 258

Сегодня 19 февраля, специалисты отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула при поддержке отдела технического надзора городской Госавтоинспекции проверили соблюдение экологических и технических норм эксплуатации автобусов. В рамках проверки были выявлены четыре нарушения, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проверка проводилась в рамках акции «Чистый воздух», которая направлена на снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду. За эксплуатацию транспорта с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах возбуждено четыре административных материала.

Кроме того, 20 февраля эко-волонтеры проведут среди автомобилистов информационные мероприятия. На пяти площадках автовладельцам расскажут о состоянии атмосферного воздуха на территории города и влиянии выхлопных газов, отходящих от автотранспорта, на загрязнение воздуха.