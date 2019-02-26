Андрей Осипов не намерен давать преимущество одномандатникам на выборах в АКЗС

Новости 19.02.2019 16:57 353

Председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов считает, что нынешний принцип комплектования Заксобрания, когда одномандатники и списочники получают одинаковое количество мест в региональном парламенте (по 34), должен сохраниться на следующих выборах, осенью 2021 года.

Свою точку зрения депутат озвучил в ходе традиционного онлайн-форума на сайте АКЗС, отвечая на вопрос "Политсибру".

Как известно, в 2 из 13 регионов, где в сентябре пройдут выборы в Заксобрания, единороссы хотят изменить схему формирования парламента: 75% депутатов будут избираться по одномандатным округам и только 25% — по партспискам.

"В настоящее время я не являюсь сторонником изменения схемы формирования регионального парламента. Порядок формирования депутатского корпуса доказал свою эффективность. Краевой список кандидатов состоит из общекраевой части и территориальных групп кандидатов, соответствующих одномандатным избирательным округам и составляющих территориальную часть краевого списка кандидатов. Депутаты списочники и одномандатники одинаково эффективно работают на округах, обеспечивая защиту интересов своих избирателей", - подчеркнул Осипов.

Единороссы предлагают формировать региональные парламенты по новому принципу Новости 31.01.2019 7:50 Одномандатников в заксобраниях станет больше, а списочников - меньше 542

По его словам, ранее вопрос по изменению пропорции между одномандатниками и списочниками в АКЗС не рассматривался. Если будет предложено обоснование целесообразности таких изменений, комитет по правовой политике обсудит инициативу, резюмировал народный избранник. Кстати, сам Осипов в 2016 году прошел в АКЗС в качестве одномандатника.

Напомним, в Волгоградской области необходимость реформирования избирательного законодательства в этой части объяснялась интересами избирателей. "Мы отказываемся от областной части списков. Больше не будет в списках тех, чье лицо узнаваемо и на федеральном уровне, кто успешно избирается, а потом слагает полномочия, уступая место совсем другим людям", - комментировал глава фракции ЕР в облдуме Николай Воробьев.

Как уже сообщалось, возможность избирать в регионах 75% депутатов по одномандатным округам появилась в 2013 году. Однако активно этой нормой в регионах не пользовались: к примеру, в прошлом году перед выборами заксобраний ни в одном из 16 регионах пропорции списочников и одномандатников не менялись.