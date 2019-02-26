Главбух одного из детских садов Алтайского края предстанет перед судом за мошенничество

Новости 19.02.2019 17:15 247

Уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из детских садов Алтайского края направлено в суд. Следователи СЧ СУ УМВД России по Барнаулу предъявили женщине обвинение в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Обвиняемая с 2013 по 2016 год подделывала электронные документы и похищала со счетов учреждения компенсации родительской платы. Общая сумма ущерба составила около 200 тыс. рублей. Деньги женщина потратила на личные нужды. Кроме того, в 2017 году она, занимая пост главного бухгалтера уже другого детского сада в Барнауле, похитила около 16 тыс. рублей.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу.

Женщина признала вину в полном объеме, написала явку с повинной и добровольно возместила причиненный материальный ущерб на сумму более 100 тыс. рублей. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Барнаула.