Обещанного четыре года ждут. Почему в селе Боровиха Алтайского края до сих пор не построили школу

Аналитика 21.02.2019 12:01 758

Почему в селе Боровиха Первомайского района Алтайского края до сих пор не построили школу, которая была включена в программу «80х80»? Как взаимодействовали заказчик, администрация Первомайского района, и застройщик - ООО «Авангард» из Чечни? Чем завершится их судебный спор? И самое главное - ждать ли местным жителям в ближайшие годы нового здания школы? «Политсибру» попытался разобраться в ситуации.

Немного предыстории. В Боровихе живет примерно 8,5 тысяч человек. В селе две школы, суммарно в них обучается 670 детей. Еще 200 человек вынуждены учиться в Зудилово, Новоалтайске и Барнауле. Строительство новой школы должно было начаться еще по краевой программе «80х80», позднее её включили уже в программу «85×85». Сейчас реализация проекта запланирована на 2020 год. Однако, удастся ли уложиться в эти сроки - большой вопрос.

Договор на строительство школы заключили еще в 2016 году. По данным сайта torgi.gov.ru, комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Первомайского района на открытом аукционе передал землю в пользование физическому лицу – Денису Ломкову, который в скором времени уступил её компании «Авангард».

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Ломков одно время занимал должность главного инженера общества с ограниченной ответственностью «Стройкамень». Офис общества, по данным сайта Sbis.ru, находится в Барнауле, директором значится Газимурад Алимханов, однако телефон фирмы не является актуальным.

«Политсибру» удалось поговорить с Ломковым. Собеседник признал, что не собирался строить школу сам, потому что не имел для этого соответствующей ресурсной базы. Фирма «Авангард» попросила Ломкова «помочь» получить ей непрямым путем право застройки, так как у самой компании, отмечает собеседник, «были какие-то заморочки с документами».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» в городе Грозный Чеченской Республики зарегистрировано целых три компании с идентичным названием - ООО «Авангард». Первая, застройщик в Боровихе, работает на рынке с 2007 года. Её директор Малик Хататаев. Согласно банку данных ФССП, она должна выплатить по решению Арбитражного суда Алтайского края почти 9 миллионов рублей как должник за аренду участка. Интересно, что третьей стороной в судебной тяжбе между администрацией Первомайского района и подрядчиком выступает другая фирма ООО «Авангард», тоже из Грозного.

ООО «Авангард» работает на рынке с 2007 года, 7 раз участвовало в торгах, как правило, выигрывая небольшие лоты. Однако в 2018 году фирма заключила крупный контракт на сумму более 221 миллионов рублей. Речь идет о строительстве общежития в Грозном. Заказчик - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова.

С 2016 года на участке в Боровихе, где сельчане мечтали увидеть школу, никаких строительных работ не велось. Зато вовсю шли суды между арендатором или арендодателем. Вопрос перешел в судебную плоскость в 2017 году, когда арендатор стал неаккуратно исполнять свои финансовые обязательства. Тогда администрация Первомайского района решила расторгнуть договор аренды. Два года представитель «Авангарда» подавал кассационные жалобы, апелляции, противясь этому решению. Застройщик уверен, что строительству школы мешало долгое согласование проекта образовательного учреждения, различные государственные экспертизы.

19 февраля 2019 года юрист «ООО» Авангард заявила в Арбитражном суде Алтайского края, что арендодатель не предупредил застройщика об «обременении участка». Площадка под стройку находится вблизи объекта культурного значения, могилы красногвардейца Тарасова. Это и были «вновь открывшиеся обстоятельства», якобы запутывающие дело. Однако факт остается фактом: работы по стройке не велись.

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О существовании охранной зоны культурного значения, по словам юриста ООО «Авангард», фирма узнала из заключения КАУ «Госэкспертиза» в декабре 2018 года. На заседании Арбитражного суда Алтайского края выяснилось, что заключение крайохранкультуры об этом объекте существовало годом ранее.

Юрист администрации Елена Дорохова на суде намекнула, что главная обязанность пользователя участка – вовремя платить по договору аренды. Она отметила, что вопрос изменения границ охранной зоны легкий, «технический», и не является проблемой для начала и продолжения строительства школы. Границы охранной зоны, по словам чиновницы, легко пересмотреть. Однако пояснила, что эти границы еще не определены.

«Администрацией района приняты все меры для устранения этой проблемы. Проект пересмотра охранной зоны, сейчас разрабатывается, утверждается, проходит стадию проверки в прокуратуре Алтайского края. Мы просили «ООО» Авангард внести сумму задолженности по договору аренды. Если бы указанная плата своевременно вносилась арендатором, ни о каком бы расторжении договора речи ни шло. Более двух лет подряд они исправно не платили. И не отрицали этого», - отметила представитель администрации.

Что же ООО «Авангард»? Фирма в суде упорно пыталась доказать, что участок ей предоставили с нарушением действующего законодательства. Юрист «Авангарда» сказала: нельзя строить школу, там, где есть зона охраны памятников культуры. И главная претензия ООО «Авангард» к администрации района – дезинформация об «обременении» участка, что будто бы является достаточным основанием не вносить арендную плату.

Глава Первомайского района Александр Иванов в разговоре с «Политсибру» подтвердил информацию, что в 2016 году на земельном участке планировали построить школу на 500 мест. На торги тогда заявились двое участников. Стоимость лота поднялась с 700 тысяч до 7 миллионов рублей (годовая стоимость аренды - прим. ред.). Позднее победитель аукциона передал участок в субаренду ООО «Авангард».

«Прошло уже более двух лет. За это время вопрос строительства с места практически не сдвинулся. ООО «Авангард» занималось проектированием, но, к сожалению, результата фирма не предоставила. Компания сдала проект на государственную экспертизу, но он там и лежит, потому что есть много вопросов к данному проекту. Мы вели переговоры с подрядчиком, общались на уровне Министерства образования Алтайского края, пытались прийти к консенсусу, дабы проект все-таки был воплощен в жизнь. Так как подрядчик оказался неблагонадежным, мы приняли решение идти путем расторжения договора. Изначально мы взыскали через суд ту арендную плату, которую они в течение данного периода нам не оплачивали, а затем решили полностью расторгнуть договор через суд. 19 февраля Арбитражный суд Алтайского края поддержал нашу позицию. У компании еще есть время подать апелляцию. На сегодняшний день понимание по данному участку есть. Мы с потенциальными проектировщиками нашли проект типовой школы. И как только будет поставлена точка в судебном разбирательстве, мы выйдем непосредственно на проектирование и госэкспертизу», - рассказал Александр Иванов.

Между тем пока идут судебные тяжбы, а чиновники «вынашивают» новый проект, страдают школьники, вынужденные каждый день ездить на учебу далеко за пределы Боровихи. «Политсибру» продолжит следить за развитием ситуации.