Доминик Джокер женится на барнаульской певице

Новости 19.02.2019 16:15 266

Известный исполнитель и музыкант Доминик Джокер готовится к свадьбе с барнаульской певицей Катей Кокориной. Они познакомились на проекте «Битва хоров», сообщила «Комсомольская правда на Алтае».

В своем профиле Instagram Доминик признался, что в ближайшее время состоится свадьба. Под фотографией он выразил благодарность организаторам торжества. По некоторым данным, бракосочетание состоится через неделю, 26 февраля.

Для 38-летнего Джокера это будет второй официальный союз. У него есть двое сыновей от первого брака - Мартин и Маркус. Развелся музыкант в 2015 году.