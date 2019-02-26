«Пассажир в приоритете»: уникальный проект поддержки пассажиров создан в Алтайском крае

Новости 19.02.2019 15:45 301

Сегодня, 18 февраля, заместитель секретаря отделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае Денис Голобородько и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения был создан совместный проект «Пассажир в приоритете».

«Мы запускаем совместный проект «Пассажир в приоритете». Вы знаете, что различные ситуации происходят в сфере общественного транспорта не только у нас в городе, но и по всей стране. Естественно, эти ситуации становятся максимально резонансными. Мы, как партия, обладающая большинством во всех уровнях власти, не можем оставить это без внимания», - сказал Голобородько.

Объединение пассажиров откликнулось на желание «ЕР» в Алтайском крае развивать транспортную систему и повышать качество обслуживания пассажиров. Алтайский край стал первым регионом России, где проект «Пассажир в приоритете» будет работать.

По словам Дениса Голобородько, партия предоставит свои общественные приемные для работы с жалобами и предложениями жителей края по улучшению транспортной инфраструктуры. В свою очередь, Общероссийское объединение пассажиров будет оказывать консультационную и информационную поддержку, привлекать внимание к проблемам региона.

Взаимодействие будет строиться следующим образом:

обращения по поводу инцидентов с транспортом собираются через общественную приёмную «ЕР» в Алтайском крае, социальные сети и СМИ;

Общероссийское объединение пассажиров и «ЕР» выступают с заявлениями по поводу инцидентов;

письма и обращения направляются в соответствующие инстанции.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров отметил, что организация защищает интересы пассажиров на всех видах транспорта. Он упомянул ситуации, когда детей высаживают из общественного транспорта на мороз. Ранее такой инцидент произошел в Барнауле.

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«Конечно же, эти случаи недопустимы. В одном из регионов по аналогичному случаю даже было заведено уголовное дело. В Санкт-Петербурге, например, на местном уровне есть соответствующий регламент, который запрещает высаживать из транспорта несовершеннолетних пассажиров в возрасте до 16 лет. Дети доезжают до места назначения, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - добавил заместитель секретаря отделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае.

Кроме того, Илья Зотов рассказал, что вскоре может быть решена проблема транспортной связи между Барнаулом и Новосибирском. По его словам, в настоящее время «есть возможность запуска скоростного поезда».

«Аналогичные поезда уже ходят, например, между Москвой и Иваново. Если раньше были проблемы технического плана, то на данный момент таких сложностей нет. Я уверен, что до конца года данные поезда начнут ходить. Поезд будет находиться в пути примерно 2,5 часа», - пояснил Зотов.

Также отмечено, что Барнаул может стать одним из четырех городов с базовым аэропортом для развития бюджетных авиаперевозок. Так, жители Алтайского края смогут добираться до Москвы за четыре-пять тысяч рублей. Это гораздо ниже нынешней стоимости.