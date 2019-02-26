«Пассажир в приоритете»: уникальный проект поддержки пассажиров создан в Алтайском крае

Сегодня, 18 февраля, заместитель секретаря отделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае Денис Голобородько и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения был создан совместный проект «Пассажир в приоритете».
«Мы запускаем совместный проект «Пассажир в приоритете». Вы знаете, что различные ситуации происходят в сфере общественного транспорта не только у нас в городе, но и по всей стране. Естественно, эти ситуации становятся максимально резонансными. Мы, как партия, обладающая большинством во всех уровнях власти, не можем оставить это без внимания», - сказал Голобородько.
Объединение пассажиров откликнулось на желание «ЕР» в Алтайском крае развивать транспортную систему и повышать качество обслуживания пассажиров. Алтайский край стал первым регионом России, где проект «Пассажир в приоритете» будет работать.
По словам Дениса Голобородько, партия предоставит свои общественные приемные для работы с жалобами и предложениями жителей края по улучшению транспортной инфраструктуры. В свою очередь, Общероссийское объединение пассажиров будет оказывать консультационную и информационную поддержку, привлекать внимание к проблемам региона.
Взаимодействие будет строиться следующим образом:
Председатель Общероссийского объединения пассажиров отметил, что организация защищает интересы пассажиров на всех видах транспорта. Он упомянул ситуации, когда детей высаживают из общественного транспорта на мороз. Ранее такой инцидент произошел в Барнауле.
Девочка из-за замерших окон в транспорте проехала свою остановку
«Конечно же, эти случаи недопустимы. В одном из регионов по аналогичному случаю даже было заведено уголовное дело. В Санкт-Петербурге, например, на местном уровне есть соответствующий регламент, который запрещает высаживать из транспорта несовершеннолетних пассажиров в возрасте до 16 лет. Дети доезжают до места назначения, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - добавил заместитель секретаря отделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае.
Кроме того, Илья Зотов рассказал, что вскоре может быть решена проблема транспортной связи между Барнаулом и Новосибирском. По его словам, в настоящее время «есть возможность запуска скоростного поезда».
«Аналогичные поезда уже ходят, например, между Москвой и Иваново. Если раньше были проблемы технического плана, то на данный момент таких сложностей нет. Я уверен, что до конца года данные поезда начнут ходить. Поезд будет находиться в пути примерно 2,5 часа», - пояснил Зотов.
Также отмечено, что Барнаул может стать одним из четырех городов с базовым аэропортом для развития бюджетных авиаперевозок. Так, жители Алтайского края смогут добираться до Москвы за четыре-пять тысяч рублей. Это гораздо ниже нынешней стоимости.