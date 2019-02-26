Власти будут судиться с владельцем сгоревшего исторического здания в центре Барнаула

Новости 19.02.2019 14:16 438

Власти Алтайского края намерены судиться с собственником конторы купца Морозова в Барнауле, который не принимает мер по восстановлению памятника архитектуры, сгоревшего в 2018 году. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на врио начальника управления госохраны объектов культурного наследия региона Александр Урбах.

"Больше года мы работаем с собственником этого здания. Собственник должен или начать работу по проектированию и реставрации, либо передать эту имущество в администрацию города. На сегодня никаких действий от него мы не видим: оформили пакет документов в связи с этим и отправили в суд. Пока объект находится в частной собственности, законом запрещено восстанавливать его за счет бюджетных средств", - рассказал Урбах.

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Он подчеркнул, что в настоящее время власти региона работают с потенциальными покупателями этого здания. Кроме того, рассматривается возможность безвозмездной передачи сгоревшего здания мэрии города.

"На самом деле по многим аналогичным объектам, например, по дрожжевому и кожевенному заводам в Барнауле и Змеиногорске, выгоднее собственникам освободиться от этой ответственности, избавиться от объектов. Это огромная ответственность, в том числе уголовная, если будет доказано, что памятник уничтожен умышленно", - подчеркнул Александр Убрах.

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Всего в Алтайском крае 4 тыс. 469 объектов культурного наследия. Регион занимает третье место в стране по их количеству после Московской и Псковской областей. Более 2 тыс. 170 объектов истории и архитектуры находятся в частной собственности - это 70%.

Ранее сообщалось, что 21 января 2018 года в Барнауле из-за замыкания электропроводки сгорело здание конторы купца Морозова. Оно было построено в начале XX века и являлось признанным объектом культурного наследия регионального значения. Старинные постройки и земельный участок под ним принадлежат местному предпринимателю.

По данным местных активистов и общественников, на восстановление памятника может потребоваться более 30 млн рублей.