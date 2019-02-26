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Перевозчики Бийска предупредили о «весеннем» подорожании проезда

Новости
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Перевозчики наукограда Бийска предупредили жителей города о подорожании проезда в автобусах, которое, вероятно, произойдет весной. Об этом сообщает газета "Бийский рабочий". Городские власти пока не готовы говорить о конкретных цифрах.

Как стало известно, вопрос о подорожании проезда в общественном транспорте Бийска по-прежнему открыт. Предприниматели-перевозчики обратились в отдел ценообразования с просьбой поднять стоимость проезда в автобусах, курсирующих по городу, до 22 рублей, а на экспресс-маршрутах, ведущих в отдаленные поселки, до 26 рублей.

Однако, как уже заявляют сами перевозчики, негласное решение принято: проезд в автобусах подорожает до 20 рублей на основных маршрутах, и до 25 рублей – на удаленных. Проверка экономического обоснования нового тарифа уже подходит к концу.

Тем не менее в администрации Бийска утверждают, что перевозчики поторопились объявить о подорожании. Расчеты еще идут. Бийская администрация информирует, что чиновники будут готовы озвучить результаты проверки в конце февраля или начале марта. Тогда и станет известно, подорожает ли проезд, и если да, то на сколько.

С 1 марта в Бийске изменится стоимость оплаты проезда по бесконтактной системе

С 1 марта в Бийске изменится стоимость оплаты проезда по бесконтактной системе

Новости

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Автор: Политсиб.ру

#проезд #автобус #перевозчики