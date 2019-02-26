Глава Барнаула поручил усилить контроль за состоянием крыш и тротуаров

Новости 19.02.2019 13:48 245

Сегодня, 18 февраля, на еженедельном совещании руководителей городских служб глава Барнаула Сергей Дугин дал поручение усилить работу по благоустройству. Это связано с потеплением, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с повышением температуры воздуха необходимо более интенсивно вывозить снег с улиц и дворовых территорий; посыпать наледь песчано-соляной смесью, уделив особое внимание тротуарам. Управляющие компании должны все усилия направить на очистку кровель от снега и сосулек, чтобы обеспечить безопасность барнаульцев», - сказал глава города Сергей Дугин.

Комитету жилищно-коммунального хозяйства города совместно с администрациями районов поручено продолжить проведение рейдов по очистке кровель от снега и наледи. Если будут обнаружены правонарушения, в отношении руководителей управляющих компаний будут составляться протоколы. Это грозит наложением административного штрафа: для должностных лиц - в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; юридических лиц - от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.