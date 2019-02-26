Александр Ракшин получит от губернатора орден и 15 МРОТ в придачу

Новости 19.02.2019 12:55 385

Глава Алтайского края Виктор Томенко наградит основателя и руководителя компании «Мария-Ра» Александра Ракшина орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени.

Согласно указу, опубликованному на сайте правительства региона 18 февраля, Ракшина наградят «за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края». Человеку, который награжден орден II степени, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере, равном 15 МРОТ (около 200 тыс. рублей).

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Александр Ракшин в апреле 2013 года был впервые включён в рейтинг российской версии журнала Forbes «200 богатейших бизнесменов России», заняв в нём 148-е место с оценкой состояния в $700 млн. Основанная им торговая сеть «Мария-Ра» — одна из крупнейших компаний в Сибирском регионе, входящая в первую десятку продовольственных сетей России. На 13 февраля 2019 года ТС «Мария-Ра» насчитывает 1090 магазинов в 251 населенном пункте Сибири: Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.