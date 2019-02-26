Молодой житель села Целинное убил бабушку деревянным поленом

Житель Целинного района убил пожилую женщину. Суд приговорил его к длительному заключению, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.
Следователи и суд установили, что 10 ноября 2017 года в селе Целинное 22-летний мужчина незаконно проник в дом незнакомой престарелой женщины. Уточняется, что он нигде не работал и ранее был неоднократно судим. Взяв на кухне деревянное полено, мужчина напал на хозяйку дома, сидящую на стуле с тростью. От полученных телесных повреждений 81-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения убийства молодой человек похитил из дома 4500 рублей.
Подозреваемого задержали спустя месяц в Бийске, заключили по стражу.
«Присяжные заседатели своим вердиктом единодушно признали подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, а также не заслуживающим снисхождения при назначении наказания. На основании обвинительного вердикта судом мужчине вынесен приговор и назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении ведомства.