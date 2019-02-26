Молодой житель села Целинное убил бабушку деревянным поленом

Новости 19.02.2019 12:20 208

Житель Целинного района убил пожилую женщину. Суд приговорил его к длительному заключению, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следователи и суд установили, что 10 ноября 2017 года в селе Целинное 22-летний мужчина незаконно проник в дом незнакомой престарелой женщины. Уточняется, что он нигде не работал и ранее был неоднократно судим. Взяв на кухне деревянное полено, мужчина напал на хозяйку дома, сидящую на стуле с тростью. От полученных телесных повреждений 81-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения убийства молодой человек похитил из дома 4500 рублей.

Подозреваемого задержали спустя месяц в Бийске, заключили по стражу.