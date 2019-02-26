«Чем вы занимались два года»: нерадивый подрядчик сорвал строительство школы в алтайском селе

Новости 19.02.2019 11:51 969

19 февраля Арбитражный суд Алтайского края признал правомерность претензий со стороны комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Первомайского района к компании "Авангард". Речь идет о взыскании сумм по договору аренды земельного участка в селе Боровиха, переданного в пользование.

Отметим, что ООО «Авангард» арендовал участок, чтобы построить на нем новую школу на 500 мест для жителей села, однако не выплачивал вовремя арендную плату и фактически не производил на земле никаких работ, ссылаясь на то, что проект строительства школы проходит долгую госэкспертизу.

В Боровихе проживает примерно 8,5 тысяч человек. В селе две школы, суммарно в них обучается 670 детей. Еще 200 человек вынуждены учиться в Зудилово, Новоалтайске и Барнауле. Строительство новой школы должно было начаться еще по краевой программе 80×80, позднее ее включили уже в программу 85×85. Реализация проекта запланирована на 2020 год.

Между тем фактически с середины 2016 года, когда "Авангард" получил земельный участок под школу, никаких работ не выполнялось. «Чем вы занимались два года?» - задал тактичный вопрос на эту тему представителю ООО «Авангард» судья Гуляев.

На заседании выяснилось, вблизи объекта предполагаемого строительства на расстоянии 200 метров находится памятник культурного значения: могила красногвардейца Тарасова. Таким образом застройке мешала (здесь оказались единодушны истец с ответчиком) необходимость пересмотра охранной зоны памятника культурного значения.

Однако представитель администрации Первомайского района Елена Дорохова отметила, что это вопрос технический, а суть претензий муниципалитета – неисполнение договора аренды как такового – невнесение арендной платы. Отметим, ранее договор аренды суд также постановил расторгнуть, но в настоящее время дело находится на апелляции. Между тем пока идут судебные тяжбы, страдают ученики и учителя.

«Мы надеемся найти нового застройщика», – прокомментировала «Политсибру» Елена Дорохова итоги сегодняшнего заседания.