Уголовное дело против очередного депутата АКЗС почти год рассматривают в суде

Новости 19.02.2019 11:15 697

Депутат Алтайского Заксобрания Ирина Теплова стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в растрате при работе с бийским ФНПЦ "Алтай". Ущерб оценивается в 100 млн рублей, пишет портал Amic.ru со ссылкой на собственные источники.

В Бийском городском суде дело рассматривается с апреля 2018 года. С этого времени прошло уже более 30 заседаний. Последнее состоялось сегодня, 19 февраля. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере").

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Ирина Теплова проходит по делу как директор ЗАО "Научно-производственный концерн "Алтай". Вместе с ней подозреваемым по делу является Андрей Литвинов. В ФНПЦ он занимал должность первого заместителя гендиректора, главного конструктора по НИОКР. Также он является одним из руководителей АО "Научно-производственное предприятие "Бийскфизтех".

Их подозревают в оказании ФНПЦ "Алтай" подрядных конструкторских услуг, которые по факту выполняли сами сотрудники ФНПЦ, но деньги получали фирмы Тепловой и Литвинова. Третьим фигурантом дела в карточке суда указан ныне покойный экс-руководитель ФНПЦ "Алтай" Александр Жарков.

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Ирина Теплова до начала 2018 года состояла в партии "Единая Россия". Ее членство было приостановлено в январе прошлого года. Между тем это не мешает Тепловой вести прием граждан от лица партии. Так, в конце ноября 2018 года в Бийске в связи с 17-летием со дня образования ЕР объявлялась неделя приема граждан в общественных приемных председателя партии. Личный прием жителей наукограда провела в том числе и депутат АКЗС Ирина Теплова.

Кстати, по данным "Политсибру", Андрей Литвинов также имеет партбилет "Единой России", его членство в партии, как и в случае с Тепловой, пока приостановлено.

Судя по всему, точка в этом деле будет поставлена уже в первой половине текущего года. В любом случае обвинительный приговор может стоить Ирине Тепловой не только места в партии, но и краевом парламенте.