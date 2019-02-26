«Ростелеком» передал «Азбуку интернета» для пенсионеров двух Алтаев

Новости 19.02.2019 10:55 219

Национальный оператор связи передал в отделения Пенсионного фонда по Алтайскому краю и Республике Алтай обновленное издание учебного пособия «Азбука интернета». Пособие предназначено для местных союзов пенсионеров, центров соцзащиты и школ компьютерной грамотности.

Инициаторами, авторами и разработчиками учебной программы «Азбука интернета» стали «Ростелеком» и Пенсионный фонд России. Печатное пособие и его электронная версия (азбукаинтернета.рф) было выпущено в рамках Соглашения о сотрудничестве в 2014 году. Задача обучающих продуктов – облегчить доступ старшего поколения к госуслугам в электронном виде, помочь освоить интернет для повышения качества жизни.

Учебник и интернет-портал периодически обновляются. В 2018 году разработчики добавили в издание две главы – «Видеообщение в сети Интернет» и «Поиск работы через интернет», а в раздел «Расширенный курс и контрольные вопросы» интернет-портала – учебные модули «Основы работы на планшетном компьютере» и «Обзор программ и приложений для видеообщения в сети Интернет». После ребрендинга компании в сентябре прошлого года «Ростелеком» обновил обложку издания и еще раз актуализировал содержание.

В начале нового года пособие поступило в региональные филиалы оператора для передачи в местные отделения ПФР. В Барнауле «Ростелеком» также передал учебное пособие в школу компьютерной грамотности на базе краевой библиотеки имени В.Я. Шишкова, с которой оператор сотрудничает пять лет.

«Ценность «Азбуки интернета» в том, что учебник адаптирован для людей возраста «55+», которые только начинают изучать компьютер. За пять лет учебная программа помогла освоить ПК и использовать интернет в повседневной жизни тысячам российских пенсионеров. Мы с удовольствием передаем обновленное издание в учебные классы», – сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

В печатном издании «Азбука интернета» содержится 14 глав с цветными иллюстрациями. Авторы подробно рассказывают об устройстве компьютера и работе в интернете. Отдельные главы посвящены изучению портала госуслуг, сайтов Пенсионного фонда России и федеральных органов власти. На портале азбукаинтернета.рф размещены базовый и расширенный курс пособия, методические рекомендации для преподавателей и наглядные материалы. Разработчики предусмотрели версию для слабовидящих, обратную связь и раздел со ссылками на полезные ресурсы.

Алтайский филиал «Ростелекома» организует и поддерживает курсы по повышению компьютерной грамотности среди пенсионеров с 2009 года. Компания выступала генеральным партнером социальных проектов «Снова в школу», «Связь поколений онлайн», «Бабушки онлайн, дедушки онлайн». Оператор поддерживает региональный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Алтайском крае.