Без паники. Культурно-досуговый центр в Новоалтайске захватят «террористы»

Новости 19.02.2019 10:25 299

Завтра, 20 февраля, на территории Новоалтайска будет проведено плановое антитеррористическое учение. Культурно-досуговый центр «Космос», согласно легенде, будет захвачен группой террористов, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Комплекс мероприятий по проверке готовности сил и средств группировки оперативного штаба к возможной террористической угрозе в рамках планового тактико-специального учения будет проводиться с 11:00 до 18:00. В данный период времени на прилегающих к культурно-досуговому центру улицах будет действовать ограничение движения транспорта и граждан.

В антитеррористическом учении примут участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России, СУ СК России, УФНС ВНГ России, ФСО России, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России, Минобороны РФ, органы местного самоуправления.