В Алтайском крае из оборота выводят «Эреспал», предположительно, влияющий на сердечную аритмию

Новости 19.02.2019 9:59 247

Росздравнадзор по Алтайскому краю издал приказ об изъятии средства от кашля «Эреспал» из оборота. Речь идет как о таблетках, так и о сиропе. Письмо за подписью врио руководителя ведомства Виктора Зайцева есть в распоряжении «Политсибру».

Решение об изъятии лекарства, применяемого при лечении заболеваний дыхательных путей, было принято на прошлой неделе самим производителем из-за приостановки французским Национальным агентством по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья продаж всех препаратов, содержащих действующее вещество фенспирид.

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Исследования на животных дали основания предполагать, что фенспирид может вызывать сердечную аритмию.«Несмотря на то что клиническая значимость новых результатов не была полностью установлена, в качестве меры предосторожности и в интересах безопасности пациентов компания «Лаборатории Сервье» по coгласованию с Министерством здравоохранения и Росздравнадзором приняла решение изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид», — сообщил 14 февраля Росздравнадзор. К слову, во Франции «Эреспал» отозвали 8 февраля, уточняет РБК.

Риск развития нарушений сердечного ритма низок, поэтому пациентам, которые принимали «Эреспал», не нужно обращаться к врачу.​ За последние десять лет подобных реакций на фенспирид у людей выявлено не было. Первый заместитель гендиректора фармкомпании Stada CIS Иван Глушков назвал ситуацию беспрецедентной для российского рынка. «Это первый за многие годы случай массового отзыва безрецептурного препарата», — отметил эксперт.