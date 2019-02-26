Алтайского экс-полисмена Вадима Надвоцкого перевели под домашний арест

Бывший алтайский полицейский Вадим Надвоцкий, обвиняемый в получении взятки, находится под домашним арестом. Об изменении меры пресечения бывший полицейский просил еще в ноябре прошлого года. Об этом пишет «ТОЛК» со ссылкой на собственные источники.
В ближайшие дни суд решит, стоит ли продлевать срок содержания под стражей для Надвоцкого
Уточняется, что в начале февраля бывший начальник управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией регионального управления МВД был переведен в лечебную часть СИЗО по состоянию здоровья. Это могло быть связано с обострением язвы.
Напомним, Вадим Надвоцкий обвиняется в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Его подозревают в получении пяти млн рублей. Последнее судебное заседание по делу полковника проходило 11 января, арест продлен до 14 апреля.
Вадим Надвоцкий будет содержаться под стражей как минимум до середины апреля