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Алтайского экс-полисмена Вадима Надвоцкого перевели под домашний арест

Новости
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Бывший алтайский полицейский Вадим Надвоцкий, обвиняемый в получении взятки, находится под домашним арестом. Об изменении меры пресечения бывший полицейский просил еще в ноябре прошлого года. Об этом пишет «ТОЛК» со ссылкой на собственные источники.

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Уточняется, что в начале февраля бывший начальник управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией регионального управления МВД был переведен в лечебную часть СИЗО по состоянию здоровья. Это могло быть связано с обострением язвы.

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Напомним, Вадим Надвоцкий обвиняется в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Его подозревают в получении пяти млн рублей. Последнее судебное заседание по делу полковника проходило 11 января, арест продлен до 14 апреля.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: 22.мвд.рф

#Алтайский край #Барнаул #Коррупция