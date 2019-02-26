Жители алтайского райцентра пытаются «отвоевать» детскую площадку у сотового оператора

Новости 19.02.2019 8:14 240

Жители микрорайона ПМК села Смоленское Алтайского края решили обуздать претензии мобильного оператора МТС на территорию для их досуга. Под угрозой оказалась спортплощадка в райцентре.

Селяне утверждают, что летом 2018 года группа неизвестных мужчин провела разведку водных ресурсов на месте, где находится сельская спортивная площадка с твердым покрытием. По их словам, с 12 по 14 февраля представители сотового оператора МТС возвели на месте для детских игр бетонные опоры, завезли гравий и начали бурить землю для будущей вышки мобильной связи, информирует пресс-служба реготделения "Справедливой России".

Узнав об этом, жители райцентра забили тревогу: направили обращение в администрацию Смоленского района и в надзорные органы. Благодаря их усилиям, работу строительной бригады удалось приостановить до прояснения ситуации.

«Со стороны администрации удалось заполучить: экспертное заключение на проект расчетной санитарно-защитной зоны от 16 августа 2018 года и санитарно-эпидемиологическое заключение от 10 октября 2018 года на проект установки антенной опоры. Документа, подтверждающего покупку участка или договор аренды на этот участок у нас нет, поэтому мы вправе рассматривать эти незаконные работы как посягательство на нашу территорию для свободного времяпровождения», – рассказывают жители Смоленского.

Сельчан беспокоит также, что работа вышки сотового оператора – объекта мощного радиоизлучения – негативно скажется на здоровье взрослых и детей.

Как стало известно, представители компании МТС проведут совещание с районными властями по данному конфликтному вопросу.

Между тем мобильный оператор уже заключил договор аренды участка с разрешением на строительство объекта связи, получив соответствующее разрешение Роспотребнадзора.

«Мы обращались в районную администрацию с просьбой найти место для расположения вышки сотовой связи. Вот такое они нашли», – сообщил представитель сотового оператора.

Жители села, в свою очередь, надеются, что власти примут разумное и взвешенное решение, и не будут отнимать у детей место их излюбленного отдыха.