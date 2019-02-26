В Алтайском крае сократили сроки подтверждения онкодиагноза

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подписал приказ, регламентирующий действия медицинских работников на всех этапах оказания помощи пациентам при подозрении онкозаболевания. В связи с этим, алтайские специалисты сократили сроки подтверждения онкологического диагноза, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Перед принятием документа специалисты выявили и скорректировали слабые стороны существующих алгоритмов оказания медицинской помощи.

«Региональным центром первичной медико-санитарной помощи проработан вопрос пересмотра сроков направления пациентов на дообследование в Диагностический центр Алтайского края и Алтайский краевой онкологический диспансер. Уже можно сказать, что сроки подтверждения диагноза (с момента появления подозрения на онкологию) сократились с 59 рабочих дней до 14-18 в зависимости от патологии. Кроме того, по направлению из онкодиспансера обследования, уточняющие диагноз, будут проводиться в Диагностическом центре в течении двух рабочих дней, - говорится в сообщении пресс-службе министерства.