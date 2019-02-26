Стадион «Локомотив» в Барнауле идет по стопам «Спички»

Новости 18.02.2019 18:41 422

Стадион «Локомотив» не будут застраивать, а ситуация с памятником пока аналогична той, что сложилась с Барнаульским сереброплавильным заводом. Об этом на пресс-конференции сообщил врио руководителя Алтайохранкультуры Александр Урбах.

По словам начальника, вопрос с «Локомотивом» решен окончательно - памятнику не будет причинен вред, его не снесут и не застроят жильем. На данный момент собственник обратился в управление с заявлением на разработку проекта зон охраны, который позволит заниматься прилегающей территорией, в том числе и планировать строительство каких-либо объектов.

Саму же трибуну, которая и является памятником культурного наследия, будут реставрировать, сказал Урбах. Он также подчеркнул, что ситуация «один в один, как с сереброплавильным заводом», где дело сейчас все также не может продвинуться из-за согласования проекта охранных зон.

Судьба Барнаульского сереброплавильного завода вновь оказалась в подвешенном состоянии Новости 29.01.2019 17:03 Проект охранных зон бывшего Барнаульского сереброплавильного завода откорректировали и уже направили обратно на согласование 1132

Летом 2018 года Евгений Ракшин (ООО «Локомотив»), которому продали стадион, пытался получить разрешение на строительство ЖК на этой территории, но администрация города в этом отказала.

Ранее были опубликованы изображения будущего жилищного комплекса. Анонсирование строительства было еще в 2014 году.