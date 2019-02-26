Фотосессия с хаски в обмен на «Ласкомобиль»: барнаульский приют собирает деньги на авто

Новости 19.02.2019 7:15 1649

Барнаульская городская общественная организация «Ласка» собирает средства на автомобиль для перевозки животных - «Ласкомобиль». На сегодняшний день приюту удалось собрать 211 тыс. рублей. Всего требуется 350 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе приюта.

Приют мечтал обзавестись собственным авто к своему 17-му дню рождения - 18 февраля. Для этого был открыт сбор на площадке «Планета.ру». Так как «Ласка» не успела собрать всю сумму, сбор средств продлён до конца февраля. Всем жертвователям приют предлагает поощрения – фирменные календари и сувениры, возможность дать кличку новоселам приюта, фотосессии с собаками породы хаски и лошадьми из «Ласки», катания на собачьих упряжках.

18 февраля 2002 года в Барнауле была зарегистрирована единственная городская общественная организация «Приют для бездомных собак и кошек Ласка». За 17 лет «Лаской» было спасено и переустроено более 25 тыс. бездомных кошек и собак.

24 февраля состоится торжественный поздравительный концерт, выступление дрессированных собак, чаепитие. Посещение - бесплатное. «Ласка» приглашает всех, кто когда–либо брал животное из приюта, прийти вместе со своим питомцем. Праздник пройдет с 11-00 до 16-00 в Алтайском краевом детском экологическом центре: улица Парковая, 7.