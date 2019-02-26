Виктор Томенко поменял начальника Управления по госрегулированию цен и тарифов

Новости 18.02.2019 17:30 742

18 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил нового начальника Управления по государственному регулированию цен и тарифов. Им стал Александр Катнов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по экономике и финансам компании "Алтайкрайэнерго".

С конца ноября управлением де-факто руководил Олег Колосков. До него 8,5 лет ведомство возглавлял Сергей Родт. Он был уволен с госслужбы 27 ноября 2018 года, а Колосков являлся его заместителем.

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Возможно, решение губернатора Виктора Томенко по кандидатуре Колоскова связано с историей вокруг отмены тарифов на вывоз ТКО в двух территориях Алтайского края. В начале февраля глава региона дал поручение уменьшить тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в наиболее проблемных зонах края - Славгородской и Рубцовской.

"У нас получился слишком большой разрыв: от 40 рублей с человека в месяц до 111 рублей. Самый высокий тариф в Славгородской и Рубцовской зонах. В среднем же должно быть порядка 68 рублей в четырех крупнейших зонах: Славгородской, Рубцовской, Барнаульской, Алейской. Нужно максимально снизить нагрузку на потребителей", - рассуждал губернатор.

Напомним, с 1 января 2019 года Россия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Она обязывает всех без исключения оплачивать услугу регионального оператора по обращению с ТКО.