В Камне-на-Оби выросла стоимость проезда в общественном транспорте

Новости 18.02.2019 19:15 292

С 18 февраля плата за проезд в общественном транспорте подорожала в Камне-на-Оби. Об этом рассказали «Нашим новостям» в администрации Каменского района.

Стоимость поездки в автобусах выросла с 20 до 23 рублей. Проездные билеты подорожали почти на 200 рублей. Цена школьного проездного составила 1150 рублей, обычного - 1 311 рублей.

Последний раз транспортные тарифы в Камне-на-Оби менялись два года назад. Проезд подорожал в соответствии с решением краевого управления по государственному регулированию цен и тарифов.

Напомним, в Барнауле новые тарифы на проезд в общественном транспорте действуют с января 2019 года.