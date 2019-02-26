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В Камне-на-Оби выросла стоимость проезда в общественном транспорте

Новости
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С 18 февраля плата за проезд в общественном транспорте подорожала в Камне-на-Оби. Об этом рассказали «Нашим новостям» в администрации Каменского района.

Стоимость поездки в автобусах выросла с 20 до 23 рублей. Проездные билеты подорожали почти на 200 рублей. Цена школьного проездного составила 1150 рублей, обычного - 1 311 рублей.

Последний раз транспортные тарифы в Камне-на-Оби менялись два года назад. Проезд подорожал в соответствии с решением краевого управления по государственному регулированию цен и тарифов.

Напомним, в Барнауле новые тарифы на проезд в общественном транспорте действуют с января 2019 года. 

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Автор: Политсиб.ру

#Камень-на-Оби #Транспорт