На собственников исторических памятников в Алтайском крае завели четыре уголовных дела

Новости 18.02.2019 17:15 344

За год собственники четырех объектов культурного наследия в Алтайском крае «попали» на уголовные дела. Об этом на пресс-конференции 18 февраля сообщил врио начальник Алтайохранкультуры Александр Урбах.

Всего за год управление провело 139 просмотров разных исторических памятников. Некоторые проверки закончились административными делами, дошедшими до суда. Например, 50 тысяч штрафа пришлось заплатить Росимуществу за здание Богадельни купца Пуртова в Барнауле, которое продолжает ветшать.

Также в суд направлен пакет документов по сгоревшей конторе купца Морозова на площади Свободы. Как отметил Урбах, собственник совсем не предпринимает никаких действий.

Напомним , памятник культурного наследия «Контора купца Морозова» на улице Ползунова, 31 загорелся днем в воскресенье, 21 января. Предположительно, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.

А вот в возбуждении уголовного дела после пожара на Змеиногорского ЛВЗ было отказано, сообщил начальник ведомства.

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Уголовное дело возбуждено в отношении собственника дома №150 по улице Интернациональной. Это памятник архитектуры регионального значения, жилой дом. Как объяснил Александр Урбах, там с отклонением от техзадания была проведена реконструкция.

В отношении собственников каких памятников заведены еще три уголовных дела, чиновник сходу сказать затруднился.