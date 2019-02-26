Осужденный в Алтайском крае сбежал из новосибирской колонии

Новости 18.02.2019 19:50 305

Из колонии в Новосибирской области сбежал заключенный. Мужчина был осужден в Алтайском крае, сообщил сайт «Восемь плюс один».

Правоохранители разыскивают Александра Ткачева 1992 года рождения. Он отбывал наказание в куйбышевской ИК-12 - колонии-поселения. Мужчина осужден на пять лет пять месяцев за мошенничество при получении выплат.

До окончания срока ему оставалось меньше года. Причины, по которым он мог сбежать, - неизвестны.

Приметы сбежавшего: невысокий, коренастый, плечи горизонтальные, лицо овальное, лоб высокий, нос прямой, глаза серые, брови густые, шея длинная, татуировки на руках, пальцах, груди, плечах.