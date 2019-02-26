«Вопросов нет»: эксперт о включении Денисовой пещеры в список ЮНЕСКО

Новости 18.02.2019 16:24 425

Доцент кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ, кандидат исторических наук Николай Серегин прокомментировал «Политсибру» сообщение о возможном включении Денисовой пещеры в список ЮНЕСКО. Ранее об этом рассказал врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Александр Урбах на пресс-конференции в региональном правительстве.

«Я, безусловно, согласен с этим решением. Это очень престижно для Алтайского края, как, в принципе, и для любого региона России. По вопросам включения конкретных объектов, в том числе археологического наследия, идет серьезная, скажем так, борьба. Для этого требуется подготовка», - сказал Николай Серегин.

По словам кандидата исторических наук, решение о включении алтайского объекта в список ЮНЕСКО обосновано.

«Денисова пещера является уникальным памятником. Это подтверждают результаты научных исследований, которые опубликованы в самых серьезных журналах мирового уровня. Мне кажется, здесь вопросов никаких нет», - добавил Серегин.

Также он рассказал, что для того, чтобы какой-либо из объектов попал в список ЮНЕСКО, необходимо работать не только с документацией, но и с инфраструктурой на памятнике.

«Необходимо, чтобы памятник был доступен для посещения значительного количества туристов, потому что статус объекта ЮНЕСКО это предполагает. Алтайский край и соседняя Республика Алтай – это «археологическое Эльдорадо»: объектов очень много. Но, к сожалению, большая часть этих объектов по разным причинам, в том числе из-за отсутствия содействия властей, не имеют соответствующей инфраструктуры. Поэтому оснований достаточно мало для включения в список ЮНЕСКО», - подытожил специалист.

Об уникальности Денисовой пещеры

Как уточнили в Алтайохранкультуре, антропологические находки из культурного слоя начальной стадии верхнего палеолита (около 50 тыс. лет назад) в Денисовой пещере подтвердили самостоятельный путь развития гомининов на территории Северной Азии. В пещере обнаружены останки ранее неизвестного науке ископаемого человека, который по месту обнаружения антропологических останков получил название человек алтайский – Homo altaiensis, или денисовец.