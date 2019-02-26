У «Единой России» появились новые партийные кураторы в Сибири

Новости 18.02.2019 16:41 317

Межрегиональный координационный совет партии «Единая Россия» в СФО по-новому распределил обязанности между заместителями руководителя сибирского координационного совета. Так, с 18 февраля депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов стал куратором выборов на территории «двух Алтаев».

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на секретаря кузбасского отделения «Единой России» Алексея Синицына, за депутатом Госдумы от Красноярского края Виктором Зубаревым закрепили Красноярский край, Хакасию и Иркутскую область. Депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов отвечает за Томскую и Омскую области. Сам Синицын будет куратором Кемеровской и Новосибирской областей, а также Республики Тыва.

Известно, что ранее руководителем межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» в Сибири был Виктор Зубарев. Виктор Игнатов занимал пост его первого заместителя, заместителем Зубарева также являлся Даниил Бессарабов. Алексей Синицын получил назначение руководителя сибирского МКС в декабре 2018 года.