Родители и гендиректор «Глобуса» поспорили о качестве школьного питания в Барнауле

Мнения 19.02.2019 15:21 856

С 1 января в общеобразовательных учреждениях Барнаула повысили стоимость питания на 10 %. При этом родители отмечают, что заметного улучшения качества услуг в школьных столовых не произошло. Оно стабильно вызывает у них противоречивые чувства.

"Политсибру" пообщался с родителями из нескольких барнаульских школ, чтобы составить представление о том, чем питаются дети на переменах.

Мама ребенка из гимназии № 42 рассказывает:

«По питанию выходит дороговато для еды такой категории и качества. Мой сын отказался от горячего питания, покупает в буфете пиццу и тому подобное и сок, а ест на следующей перемене. Потому что пока отстоишь очередь – звонок. В день выходит около 50 рублей. О повышении цен нас предупреждали. На качество еды сын не жаловался. Для меня главное, что сын перекусил и голодный не ходит. С этой задачей столовая справляется».

Родители школы №1 довольны качеством школьного питания, но от более подробных комментариев отказались.

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Между тем другая родительница из гимназии № 42 сообщает:

«Учитель нам рассказал в группе WhattsApp о предстоящем повышении. Точно сумму не скажу. Около 57 рублей. Ребенок не особо доволен. Часто не съедает, то что дают. Иногда съедает. Я вообще не довольна, потому что дают сосиски и прочую гадость. Но не всегда. Бывает запеканка или каша».

«Цена увеличилась, но не помню, насколько именно. После повышения мы решили, что Аня (имя изменено – ред.) не будет питаться в столовой, теперь она берет еду из дома. Учитель нам отправлял копию приказа о повышении цен. Аня ела с удовольствием только некоторую выпечку, и то не всю, но аппетит у нее изначально неважный», - уточняют родители из лицея №3.

Мама ребенка из 135 школы отмечает:

«Сейчас питание стоит 60 рублей в день + 3 рубля за накрывание, до нового года было 55 руб. На счет увеличения цен на питание бесед не было с родителями. В принципе, еда нормальная, вкусная. Но так как накрывают за урок до перемены, она холодная. Питание предоставляет комбинат «Глобус Аксиома».

Отец двоих детей, у которого дочь учится в 76-й школе, а сын - в 129-м лицее, рассказал:

«У дочки-первоклашки обед стоил 55 рублей. Теперь стоит 65. У сына-восьмиклассника разница приблизительно такая же - 60 и 75 рублей. О повышении цен предупреждали, что обеды подорожают ввиду инфляции. Качеством еды дети в общем довольны, они не особо привередливы у нас».

Мама из школы № 103 считает, что повышение цены не было значительным.

"Мы платим по неделям, поэтому особо каких-то трат не чувствуем. Дочка на еду не жалуется, говорит, что все вкусно", - рассказала она".

Родители из "Барнаульской классической школы" утверждают, что "никаких повышений цен не было".

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Тем временем гендиректор АО «Комбинат школьного питания – Глобус» Евгений Скурлатов прокомментировал претензии некоторых родителей на качество питания в разговоре с "Политсибру". По его словам, комбинат выполняет свою работу добросовестно, в соответствии с требованиями Роспотребнадздора.

Жалоб на нашу работу нет. Качество нашей продукции проверяется Роспотребнадзором, брокеражными комиссиями, администрацией школы. Оно проверяется ежедневно, перед выпуском на линию. Сырье контролируется на всех этапах приготовления, получено от сертифицированных Роспотребнадзором поставщиков, - отметил гендиректор.

Скурлатов подчеркивает, что пока врач, представитель администрации школы и заведующая не попробуют блюдо, не произведут его приемку – никто не даст детям это кушанье. Контрольные блюда из кухни хранятся в течение суток. В случае каких-то вопросов всегда возможно провести их анализ.

Евгений Скурлатов видит свою задачу в том, чтобы пропагандировать принципы здорового питания, рассказывать, почему тот или иной продукт полезен. Он отмечает, что комбинат делает выставки, приходит в школы по инициативе родительского комитета, проводит лекции с отдельными классами.

К сожалению, вкус детей уже подпорчен фастфудом. У нас же нет ни одного продукта, который был бы запрещен в школьном питании – уксусов, кетчупа, усилителей вкуса, загустителей. Тех продуктов, которые искусственно возбуждают аппетит. Дети иногда берут фастфуд в открытой сети в учебное время. А насчет мнений родителей скажу так: на вкус и цвет товарищей нет. У нас на комбинате 500 работников, как правило, это женщины, часто - либо матери, либо бабушки. Они, чтобы за ребенком присмотреть, трудятся в большинстве случаев в тех же школах, где учатся их дети. Естественно, никто не будет мухлевать, врать и кормить плохими продуктами.

По словам Скурлатова, родители активно интересуются работой комбината, и руководство предприятия приглашает их в школы, где они сами пробуют продукцию.

Непонимание идет оттого, что родители слушают детей. Детям свойственно и преувеличивать. Когда родители приходят снимать пробы, у них отпадают вопросы по качеству питания. Они могут говорить: «Мой ребенок не ест рыбу или запеканку», но это уже вопрос вкуса. Если у ребенка есть индивидуальная непереносимость продукта, и об этом есть заключения врачей, мы предоставляем то питание, которое ему необходимо. Таким образом, у нас есть индивидуальный подход, питание по рекомендации врача», - резюмировал директор комбината.

"Политсибру" направил запрос председателю комитета по образованию администрации Барнаула Наталье Полосиной, однако на момент публикации оперативный комментарий получить не удалось.