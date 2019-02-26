Школьники и студенты приняли участие в проектах Алтай-Кокса по профориентации

Новости 18.02.2019 18:05 296

Школьники и студенты учебных заведений Алтайского края в 2018 году принимали участие в предметных олимпиадах, игровых тренингах, конкурсах профмастерства, экскурсиях и других обучающих мероприятиях Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК).

Работа со школьниками

В 15-ой школе открыли профильный класс с углубленным изучением химии и биологии. Для старшеклассников проводят дополнительные занятия и факультативы, направляют на подготовительные курсы в ведущие вузы Сибирского региона.

65 школьников Заринска приняли участие в олимпиадах по химии и физике, которые Алтай-Кокс проводил совместно с преподавателями АлтГУ и КузГТУ. Более 400 учеников школ города и региона посетили завод с экскурсиями.

Работа со студентами

Шесть студентов вузов Алтайского края и Заринского политехнического техникума участвуют в корпоративной программе «Студент Алтай-Кокса», которая предусматривает выплату стипендий, прохождение практики и дальнейшее трудоустройство на предприятии.

Алтай-Кокс работает с Заринским политехническим техникумом в системе дуального обучения. На предприятии открыли учебный полигон, где студенты, обучающиеся по специальности «слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики», проходили производственную практику.

Алтай-Кокс безвозмездно передал Заринскому политехническому техникуму здание бывшего учебно-курсового комбината, где откроют дополнительно двенадцать новых учебных классов на 250 мест.

На предприятии прошел краевой конкурс профмастерства среди будущих электромонтеров. В нем приняли участие 16 студентов из шести колледжей и техникумов Алтайского края.

Производственную и преддипломную практику на Алтай-Коксе в 2018 году прошли 148 студентов вузов и техникумов.

Представители Алтай-Кокса посещали «Ярмарки вакансий», «Дни открытых дверей» в средних и высших учебных заведениях региона, где подробно рассказывали о востребованных профессиях, о социальной политике и возможностях карьерного роста на предприятии.