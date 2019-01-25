О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Со скоростью авто. Где в Алтайском крае покататься на мега-горке?

Новости
64
0

Самая длинная ледовая горка в Алтайском крае находится в Егорьевском районе. Алтайтурцентр рассказывает, что выката протяженностью 300 метров в крае больше нет нигде.

Заливают такую горку на территории турбазы «Ясная поляна» в нескольких километрах от села Новоегорьевское. Максимальная скорость скатывания с горки достигает 62 км/ч, а завершается спуск на льду озера Горькое-Перешеечное.

Хозяева турбазы говорят, что за экстремальными ощущениями сюда приезжают не только с разных концов Алтайского края, но и из соседних регионов.

Автор: Рита Перегудова

Фото: visitaltai.info

#развлечения