Самая длинная ледовая горка в Алтайском крае находится в Егорьевском районе. Алтайтурцентр рассказывает, что выката протяженностью 300 метров в крае больше нет нигде.
Заливают такую горку на территории турбазы «Ясная поляна» в нескольких километрах от села Новоегорьевское. Максимальная скорость скатывания с горки достигает 62 км/ч, а завершается спуск на льду озера Горькое-Перешеечное.
Хозяева турбазы говорят, что за экстремальными ощущениями сюда приезжают не только с разных концов Алтайского края, но и из соседних регионов.