Со скоростью авто. Где в Алтайском крае покататься на мега-горке?

Новости 03.01.2019 22:05 48

Самая длинная ледовая горка в Алтайском крае находится в Егорьевском районе. Алтайтурцентр рассказывает, что выката протяженностью 300 метров в крае больше нет нигде.

Заливают такую горку на территории турбазы «Ясная поляна» в нескольких километрах от села Новоегорьевское. Максимальная скорость скатывания с горки достигает 62 км/ч, а завершается спуск на льду озера Горькое-Перешеечное.

Хозяева турбазы говорят, что за экстремальными ощущениями сюда приезжают не только с разных концов Алтайского края, но и из соседних регионов.