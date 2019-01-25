Алтайские специалисты рассказали, опасно ли класть мед в горячий чай

Новости 03.01.2019 21:40 59

В начале декабря 2018 года специалистами сектора радиологических исследований были выявлены образцы продукции с положительным результатом (по видам): мед натуральный - качественная реакция на гидроксиметилфурфураль (синонимы: ГМФ, 5-оксиметилфурфурол, ОМФ) положительная.

Многие покупатели считают, что настоящий мед должен быть жидким и прозрачным. Для того чтобы мед не кристаллизовался и не потерял со временем привлекательный внешний вид, переработчики нагревают его до температуры выше 40 градусов. Обратной стороной медали становится тот факт, что при нагревании меда свыше 60 градусов в нем может образоваться токсичное вещество гидроксиметилфурфураль.

В соответствии с ГОСТ на мед натуральный допускается наличие этого вещества в пределах до 25 мг/кг, а качественная реакция на ГМФ должна быть отрицательной.

Существует миф о том, что ложку с медом ни в коем случае нельзя класть в горячий чай или молоко, а также использовать мед в выпечке. Это неправда, нагревание малых количеств меда в отсутствии кислой реакции среды не вызывает образование ГМФ, но полезные свойства меда при этом могут снизится.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» Вы можете провести исследования меда и продукции пчеловодства на широкий спектр показателей качества и безопасности, в том числе на антибиотики методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором. На сегодня это наиболее достоверный метод, он считается арбитражным, в то время как исследования методом ИФА (иммуно-ферментного анализа) требуют подтверждения.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru