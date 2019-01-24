2 января в Алтайском крае произошло 17 пожаров

Новости 03.01.2019 18:03 44

2 января на территории Алтайского края зарегистрировано 17 пожаров, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону. Практически все возгорания произошли в жилом секторе, в домах и квартирах.

Половина пожаров произошли от неосторожного обращения с огнем, вторая половина по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Горели частные жилые дома в городе Барнауле (3 пожара), в Советском, Хабарском и Курьинском районах, бани в Новоалтайске и так далее.

Для тушения пожаров было привлечено 134 человека личного состава, задействовано 46 единиц техники. Также сотрудники МЧС выезжали на шесть ДТП.